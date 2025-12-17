أعلنت مجموعة دونغ فنغ موتور، إحدى كبرى مجموعات صناعة السيارات في الصين، الإطلاق الإقليمي لعلامتها الفاخرة للسيارات متعددة الاستخدامات على الطرق الوعرة «إم هيرو MHERO»، وعلامتها المتخصصة في المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة «فويا VOYAH»، وذلك خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات، في أول ظهور مشترك للعلامتين في المملكة العربية السعودية.​

وقال سايمون آكرز، النائب التنفيذي للرئيس في «عربيان فرونتير»، إحدى شركات مجموعة الغرير: «إن معرض الرياض للسيارات يشكّل منصة إستراتيجية للتعريف بعلامَتي «إم هيرو» و«فويا» لدى العملاء في المملكة والمنطقة، وهذا الإطلاق يعكس التزام المجموعة ببناء حضور طويل الأمد في الشرق الأوسط، عبر شراكات محلية تدعم خطط تطوير الطاقة الجديدة وحلول التنقل الذكي».

وتقدّم «إم هيرو» نفسها لاعباً جديداً في فئة المركبات الفاخرة الذكية المخصصة للطرق الوعرة، وتشكل إحدى الركائز الرئيسة في إستراتيجية «دونغ فنغ» لرفع قيمة علامتها عالمياً. واستناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 57 عاماً في مجالات البحث والتطوير وصناعة السيارات. جرى تطوير طرازات «إم هيرو» لتلبّي متطلبات الاستخدام اليومي داخل المدن، مع الحفاظ على قدرة عالية على تحمّل ظروف القيادة الصحراوية والتضاريس الوعرة في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أوضحت بيان خيرت، النائب الأول لرئيس قطاع التسويق في «عربيان فرونتير»، أن أسواق المنطقة تحتاج إلى مركبات توفّق بين راحة القيادة على الطرق السريعة والقدرة الفعلية على مجابهة التضاريس الصعبة، مؤكدة أن «إم هيرو» تجمع بين هيكل متين وأنظمة تحكُّم متقدمة، بما يضمن أداءً مستقراً ويعزّز ثقة السائق على الطرق المعبّدة والوعرة.

أما «فويا» فهي العلامة الفاخرة للمركبات الكهربائية والذكية ضمن محفظة «دونغ فنغ»، وطُورت على منصة تقنية متكاملة مملوكة للشركة، تضم منظومات دفع كهربائية متطورة وأنظمة سلامة متقدمة، إضافة إلى لغة تصميم تستلهم الجماليات الشرقية. وتركّز «فويا» على توفير تجربة تنقُّل كهربائي راقية، تجمع بين مستويات عالية من السلامة والراحة والهُوية التصميمية المميزة.

وأضاف آكرز أن «فويا» تدخل السوق وهي تضع في صدارة أولوياتها تقنيات دعم القيادة الذكية ومنظومات السلامة المتكاملة، لافتاً إلى إدراك المجموعة أن عملاء المنطقة يقدّرون التكنولوجيا المتقدمة والتصميم اللافت ومعايير الأمان الصارمة، وهو ما جرى تطوير «فويا»خصيصاً لتلبيته.

ويضم جناح «عربيان فرونتير» في معرض الرياض للسيارات طرازَي «إم هيرو 1» و «إم هيرو 2»، اللذين يجسّدان فلسفة التصميم «Heroic Soul Aesthetics 2.0»، ويعتمدان هيكلاً كاملاً من الألمنيوم ومنظومة هجينة تولّد عزماً يبلغ 848 نيوتن متر، مع قدرة خوض مياه تصل إلى 900 ملم. كما تُقدّم العلامة طراز «فويا دريم» باعتباره سيارتها الرائدة، مع إبراز رحابة المقصورة، وعزل الضجيج، ومستويات الراحة الملائمة لرحلات المسافات الطويلة والاستخدام اليومي على حد سواء.​

وتستند خطط «دونغ فنغ» للتوسع في الشرق الأوسط إلى خبرتها الدولية في تقديم حلول تنقُّل كهربائية لمناسبات وأحداث عالمية كبرى، الأمر الذي يعزّز جاهزيتها لخدمة شريحة العملاء في الفئة الفاخرة بالمنطقة. وتعتزم الشركة المضي قُدمًا في عقد شراكات إقليمية تغطي التوزيع وخدمات ما بعد البيع وتطوير البنية التحتية للشحن، بما يواكب نمو السوق المحلية ويدعم برامج التحول الوطنية في دول المنطقة.

واختتمت بيان خيرت قائلة: إن المجموعة تستهدف تحقيق نمو متدرّج ومستدام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الانطلاقة من الرياض ستكون منصة لتوسيع شبكة الحضور الإقليمي، وتحسين تجربة ما بعد البيع، والمساهمة في انتقال المنطقة نحو حلول تنقل أنظف وأكثر ذكاءً.​

تُعدّ مجموعة دونغ فنغ موتور واحدة من كبرى المجموعات العاملة في قطاع السيارات في الصين، بخبرة تتجاوز 5 عقود، وتغطي أنشطتها مجالات البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وخدمات ما بعد البيع لكلٍّ من المركبات التجارية وسيارات الركاب. وتركّز «دونغ فنغ» ضمن إستراتيجيتها للنمو العالمي، على تطوير تقنيات الطاقة الجديدة، وحلول الاتصال المتقدمة، والأنظمة الذكية في المركبات.​