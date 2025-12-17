المبادرة تمكّن ذوي الإعاقة عبر التدريب المتخصص وفرص التوظيف المستقبلية تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة

في خطوة نحو تعزيز الوصول والشمولية، افتتحت ستاربكس ضمن مجموعة الشايع وجمعية «لأجلهم» أول مقهى لعلامة ستاربكس بلغة الإشارة في العاصمة السعودية الرياض.

وتهدف المبادرة إلى توفير مساحات مخصصة للزبائن من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع للتواصل بفعالية، مع تدريب شركاء ستاربكس السعوديين خصيصاً على لغة الإشارة السعودية، ما يمهد الطريق لخلق فرص وظيفية لذوي الإعاقة في المستقبل.

وتمّ افتتاح المقهى في «مجمع أول بلازا» في شارع التخصصي، بحضور كلّ من الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية «لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وروبرت هاردي، نائب رئيس، العلامة التجارية وتجربة الزبائن في ستاربكس، وعبدالله فيصل، مدير إدارة خدمات الموارد البشرية في مجموعة الشايع في السعودية.

وسلطت ستاربكس الضوء خلال الحفل على المقهى الثاني بلغة الإشارة في «بوليفارد الرياض ريزيرف»، والذي أصبح مركزاً لمجتمع ذوي الإعاقة السمعية عبر استضافة سلسلة من الفعاليات الشاملة خلال الشهرين الماضيين.

تمكين ذوي الإعاقة

تجسّد هذه المبادرة التزاماً مشتركاً بقيم الشمولية وتكافؤ الفرص. ومن خلال التعاون مع جمعية «لأجلهم»، المؤسسة الرائدة الداعمة لذوي الإعاقة، أتم شركاء ستاربكس أكثر من 36 ساعة تدريبية على لغة الإشارة السعودية، ما يضمن الزبائن بتجربة سلسة ومُرضية. وتشمل الخطط المستقبلية توسيع فرص التوظيف لذوي الإعاقة عبر مختلف مقاهي «ستاربكس» في المملكة.

ويدعم افتتاح المقاهي الجديدة أهداف رؤية المملكة 2030 للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ويتماشى مع التزام برنامج جودة الحياة ببناء بيئات متاحة للجميع. وعبر توفير مسارات توظيف وتدريب متخصص لذوي الإعاقة، ترسّخ ستاربكس دورها كشريك في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنوع والشمولية والتنمية المستدامة.

وخلال حفل الافتتاح، قال الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية «لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة: «يشرفنا التعاون مع ستاربكس ومجموعة الشايع في افتتاح أول مقاهٍ معتمدة على لغة الإشارة في السعودية. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتمكين مجتمع ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع عبر تسهيل التواصل بلغة الإشارة السعودية وتعزيز إدماجهم في المجتمع».

وقد ساعدت جمعية لأجلهم أكثر من 70،000 أسرة في مختلف أنحاء المملكة من خلال برامج نوعية تشمل التأهيل، وتوفير فرص العمل، والفنون الإبداعية، في إطار دورها المستمر في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبفضل خبرة الجمعية، حصل شركاء ستاربكس على التدريب والأدوات اللازمة لتقديم تجربة استثنائية في بيئة مرحبة وشاملة.

بدوره، قال روبرت هاردي، نائب الرئيس للعلامة التجارية وتجربة الزبائن في ستاربكس: «يعكس افتتاح أول مقهى ستاربكس بلغة الإشارة في المملكة التزامنا الراسخ بتعزيز الشمولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. فمقاهينا تهدف إلى أن تكون مساحات للتواصل وبناء الفرص وليست مجرد أماكن لتقديم القهوة. وقد ساهمت شراكتنا مع جمعية "لأجلهم" في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ونعتز بدورنا بدعم فريقنا لاكتساب مهارات جديدة تعزز التواصل مع الجميع».

ويضاف الافتتاح في الرياض إلى شبكة عالمية متنامية من مقاهي ستاربكس التي تعتمد لغة الإشارة المصممة لإنشاء مساحات شاملة لمجتمع ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع. وجرى افتتاح المقهى الأول في ماليزيا عام 2016، وتلته مواقع في الولايات المتحدة والصين واليابان والكويت، التي شهدت افتتاح أول مقهى يعتمد لغة الإشارة في مايو 2025. وتعكس كل تلك المقاهي التزام ستاربكس بإتاحة الوصول للجميع وتكافؤ الفرص، حيث تقدم تدريباً مخصصاً ومسارات توظيف لذوي الإعاقة.