برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس الاتحاد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، انطلقت بالعاصمة التونسية، أمس، أعمال الدورة الـ45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.

ونوّه الحارثي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً التطورات التقنية التي تهم المجال السمعي البصري، تزامناً مع القفزات التي يحققها استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في خدمة المجتمعات.



وشدّد على أن الإعلام اليوم يؤدي دوراً محوريّاً في تشكيل الرأي العام، مع ضرورة تطوير الصناعة الإعلامية من خلال تكثيف الدورات التدريبية لمواكبة أحدث التكنولوجيات، مستعرضاً المشاريع التي أنجزها الاتحاد منذ سنوات التي تسهم بشكل كبير في إعادة تشكيل الإعلام وفق عالم يتجدد ويتطور.

برامج ومشاريع



من جانبه أوضح المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمته أن هذه الاجتماعات تمثل حدثاً بالغ الأهمية لتقييم حصيلة أنشطة الاتحاد خلال السنة الماضية في جميع المجالات، وتقديم تفاصيل أكثر عن البرامج والمشاريع قادمة.



من جهته نوّه وزير السياحة التونسي سفيان تقية، في كلمته خلال افتتاح الدورة بجهود الاتحاد وهيئاته الأعضاء في جعل الإعلام رافداً أساسيّاً لدعم السياحة وأداة للترويج للتنوع الثقافي، مشيراً إلى أن تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027م يعد تتويجاً عربيّاً سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون العربي المشترك في المجالين الإعلامي والسياحي.



واستعرض المشاركون في أعمال الدورة الـ45 للجمعية العامة نشاط الاتحاد للعام الماضي، مع مناقشة ما تم برمجته من فعاليات ونشاطات للعام الحالي.