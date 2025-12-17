برز توجه الأزياء الرياضية بلمسة فاخرة كأحد أكثر الاتجاهات وضوحًا هذا العام، حيث لم تعد القطع الرياضية محصورة في الإطلالات اليومية أو العملية، بل دخلت بقوة إلى مشهد الموضة الراقية بأسلوب أكثر نضجًا وجرأة.

أزياء رياضية

دمج الراحة مع تفاصيل فاخرة

هذا التوجه يقوم على دمج الراحة التي توفرها الملابس الرياضية مع تفاصيل فاخرة تعكس أناقة مدروسة ومظهرًا عصريًا متكاملًا.

اعتمدت دور الأزياء العالمية على خامات رياضية مألوفة مثل القطن المرن والنايلون، لكنها أعادت تقديمها بتفاصيل لامعة، تطريزات دقيقة، أو قصّات أقرب للأزياء الكلاسيكية.

أزياء رياضية

فظهرت السويت شيرتات مزينة بالكريستال، والبناطيل الرياضية بتفصيل مستقيم يشبه السراويل الرسمية، إضافة إلى جاكيتات مستوحاة من الملابس الرياضية ولكن بتشطيبات فاخرة.

أزياء رياضية

العنصر الأبرز في هذا الاتجاه هو تنسيق القطع الرياضية مع المجوهرات والإكسسوارات، حيث أصبحت الأساور الذهبية، الأقراط الجريئة، والساعات الفاخرة جزءًا أساسيًا من الإطلالة، ما كسر الصورة التقليدية للستايل الرياضي ومنحه بعدًا أنيقًا يناسب المناسبات غير الرسمية وحتى بعض الفعاليات الاجتماعية.