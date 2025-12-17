تُعد العروق الظاهرة على جفون العين من المشكلات الجمالية الشائعة، وغالباً ما ترتبط برقة الجلد في هذه المنطقة أو بعوامل وراثية وتقدّم في العمر، إضافة إلى الإرهاق وقلة النوم. ويعتمد التعامل معها على معرفة السبب واختيار الطريقة الأنسب لكل حالة.

من الطرق غير التجميلية تحسين نمط الحياة، إذ يساهم النوم الكافي وتقليل التوتر وشرب الماء بانتظام في تحسين مظهر الجلد وتقليل بروز العروق. كما أن استخدام كريمات مخصصة لمنطقة العين تحتوي على فيتامين C أو الريتينول أو الكافيين يساعد على تقوية الجلد وتحفيز الكولاجين، ما يقلل من شفافية الجلد ووضوح العروق مع الاستمرار.

في الجانب الطبي التجميلي، يُعد الفيلر الخفيف بحمض الهيالورونيك من أكثر الحلول شيوعاً، إذ يعمل على زيادة سماكة الجلد في الجفن العلوي أو السفلي وإخفاء لون العروق بشكل طبيعي عند تطبيقه بيد مختص. كما يُستخدم الليزر الوعائي لتخفيف لون العروق الظاهرة عبر استهداف الصبغة الدموية، وهو خيار فعّال في الحالات التي يكون فيها اللون الأزرق أو البنفسجي واضحاً.

تُعتبر تقنية البلازما الغنية بالصفائح الدموية خياراً داعماً لتحسين جودة الجلد على المدى المتوسط، إذ تساعد على تجديد الخلايا وتحسين سماكة البشرة ومظهرها العام. أما في الحالات المتقدمة جداً، فقد يكون التدخل الجراحي التجميلي خياراً نادراً ويُحدّد فقط بعد تقييم طبي دقيق.