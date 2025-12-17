ظهرت داكوتا جونسون بإطلالة حالمة، إذ اختارت فستاناً بلون وردي ناعم مصنوعاً من قماش شفاف ومطرّز بتفاصيل دقيقة أعطته طابعاً فنياً أنثوياً. التصميم جاء بقصة انسيابية مع تطريزات لامعة توزعت على كامل الفستان، ما أضفى عمقاً بصرياً وحركة راقية مع كل خطوة. الياقة العالية الشفافة أضافت لمسة جريئة ولكن محسوبة، حافظت على توازن الإطلالة بين الرقة والجرأة من دون مبالغة.

نسّقت داكوتا الفستان مع حذاء مفتوح باللون الوردي المائل للنود، وحقيبة سوداء صغيرة، وهو اختيار ذكي كسر نعومة اللون وأعطى الإطلالة قوة وأناقة معاصرة. بشكل عام، الإطلالة تعكس أسلوب داكوتا الهادئ وغير المتكلّف، وتثبت مرة أخرى قدرتها على اختيار تصاميم فاخرة تبدو طبيعية وكأنها جزء من شخصيتها.