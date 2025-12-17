قلل وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم (الأربعاء)، من أهمية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أنها لا تخيفهم.



وقال لوبيز، خلال فعالية حضرها كبار القادة الذين تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو: «نقول للحكومة الأمريكية ورئيسها إننا لا نخاف تهديداتهم الفظة والمتغطرسة»، جاء ذلك بعد أن أمر ترمب بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها.



وأضاف وزير الدفاع الفنزويلي: «لا مساومة على كرامة هذا الوطن ولا رضوخ لأيٍ كان».



في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دعم بلاده لجهود فنزويلا لحماية سيادتها الوطنية ومعارضة أي شكل من أشكال الضغط أحادي الجانب، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بينتو جرت بمبادرة من الجانب الفنزويلي.



وقال وانغ يي: «الصين وفنزويلا شريكان إستراتيجيان يسود علاقتهما الثقة والدعم المتبادلان، تعارض الصين كل أشكال الضغط أحادي الجانب، وتدعم جهود جميع الدول لحماية سيادتها وكرامتها الوطنية».



وأوضح وزير الخارجية الصيني أن فنزويلا لها كامل الحق في تطوير تعاون متبادل المنفعة مع الدول الأخرى بشكل مستقل، معرباً عن ثقته بأن المجتمع الدولي يتفهم ويدعم موقف كاراكاس في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.



وأطلع هيل بينتو نظيره الصيني على الوضع الراهن في بلاده، مؤكداً أن حكومة وشعب فنزويلا سيدافعون بحزم عن سيادة البلاد واستقلالها، ويحمون حقوقهم المشروعة، ولن يقبلوا أية تهديدات نابعة من سياسة القوة.