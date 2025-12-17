أثار رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية نيتش كومار جدلًا واسعًا بعد محاولة نزع حجاب طبيبة، خلال فعالية لتوزيع خطابات تعيين في العاصمة الإقليمية باتنا.



وتداول ناشطون هنود مقطعاً لرئيس الوزراء وهو يمد يده نحو حجاب الطبيبة أمام الحضور ينزعه، في حين ظهر وزير الصحة مانغال باندي وكبير أمناء رئيس الوزراء ديباك كومار وهما يضحكان، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية داخل الهند.



غضب واسع



ووصفت أحزاب معارضة التصرف بأنه غير لائق ويمس كرامة المرأة وحريتها الشخصية، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية المعتقد والمظهر الديني واستخفافًا بحساسية التنوع الديني في البلاد.



بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن ما أقدم عليه رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية، نيتش كومار، والمتمثل في إزالة حجاب السيدة نُصرت برفين يمثل اعتداءً على كرامتها وحريتها وهويتها، موضحة أن ما قام به المسؤول الحكومي الهندي الكبير يبعث برسالة خطأ مفادها أن مثل هذا السلوك مقبول.



سلوك يرسخ الخوف



وأشار رئيس مجلس إدارة المنظمة، أكار باتيل، إلى أن هذا الفعل يرسخ الخوف ويطبّع مع التمييز ويقوض أسس المساواة وحرية الدين، داعيًا إلى إدانة قاطعة له ومحاسبة المسؤول عنه، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم إخضاع أي امرأة لمعاملة مهينة مماثلة.



وأكدت المنظمة أن اختيار ارتداء لباس ديني أو رموز دينية وثقافية من عدمه هو حق فردي يندرج ضمن حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، وأن الواقعة تمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة برفين الجسدية.