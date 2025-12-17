في حصيلة أممية جديدة لضحايا العنف في السودان، كشف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، عن مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات استهدفت المرافق الطبية ومراكز الرعاية الصحية في السودان منذ بداية العام.



وأوضح رئيس المنظمة أن فريقه وثق 65 هجوماً على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، مما أسفر أيضاً عن إصابة 276 شخصاً.



وفي ما يتعلق بهجوم الأحد الماضي الذي استهدف مستشفى عسكرياً بمدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان أوضح غيبريسوس أنه أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.



وأشار إلى أن كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات ضرورية بينما يُعاد بناء المرافق وتُستأنف الخدمات.



وكانت شبكة أطباء السودان قد حمّلت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف المستشفى العسكري بالدلنج، ليرتفع ضحايا الجرائم التي نفذتها قوات الدعم السريع منذ 4 ديسمبر إلى ما لا يقل عن 104 قتلى وفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.