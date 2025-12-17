اتهم مختبر الأبحاث الإنسانية بـ«جامعة ييل»، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب السودانية، اليوم (الأربعاء)، قوات الدعم السريع بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب البلاد.



وأوضح المختبر في تقرير له: أن الدعم السريع دمر وأخفى أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق التي ارتكبتها قواته في عاصمة ولاية شمال دارفور، مؤكداً أنه حدد في أعقاب سيطرة الدعم السريع على المدينة 150 أثراً يتطابق مع رفات بشرية.



ولفت إلى أن عشرات من هذه الآثار تتطابق مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين أثناء فرارهم.



وقال المختبر: في غضون شهر، اختفى ما يقرب من 60 من تلك الآثار، بينما ظهرت 8 مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية، لافتاً إلى أن عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت. وقدر المختبر عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.



وكانت منظمات إغاثة بينهم الأمم المتحدة قد طالبت مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، ولا تزال الاتصالات مقطوعة ويُقدر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى قوات الدعم السريع.



وأثارت سيطرة قوات الدعم السريع على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر وما أظهرته تقارير عن إعدامات خارج القانون غضباً دولياً كبيراً.