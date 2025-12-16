أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أن ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 43 طفلاً، قُتلوا في هجمات متعددة بطائرات مسيرة في منطقة كردفان السودانية منذ 4 ديسمبر.



وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشعر بالقلق إزاء زيادة حدة الأعمال القتالية، مبيناً أن الغارات استهدفت مستشفيات وروضة أطفال وقاعدة للأمم المتحدة.



مناشدات «صحة السودان»



وحذرت إدارة المستشفيات بالصحة السودانية، اليوم من أزمة حادة تواجه المستشفيات في ولاية شمال كردفان، تتمثل في نقص الكوادر الطبية وشح الموارد في ظل تدهور الأوضاع الصحية.



وكشفت الصحة السودانية أن 6 مستشفيات فقط من أصل 27 مستشفى لا تزال تعمل ويمكن الوصول إليها، فيما خرجت باقي المستشفيات عن الخدمة أو تعذر الوصول إليها، مناشدة المنظمات الإنسانية لدعم ما تبقى من المرافق الصحية في شمال كردفان.



وكان وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة ولاية شمال كردفان عبد المطلب عبد العال قد قال إن قوات الدعم السريع تواصل استهداف الطريق القومي، الذي يشكل محوراً إستراتيجياً يربط مدينة الأبيض (شمال كردفان) بالدلنج (جنوب كردفان)، وتضرب هذه القوات شاحنات تجارية تحمل بضائع وأدوية متجهة إلى الولاية.



استهداف الأدوية والأغذية



وأوضح عبدالعال أن الشاحنات المستهدفة، خلال الأيام الأربعة الماضية، لا علاقة لها بأية مؤن عسكرية أو أسلحة أو ذخائر، موضحاً أنها تحمل أدوية منقذة للحياة ومواد غذائية مخصصة لمواطنين أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح إلى الأبيض التي تستضيف حالياً العدد الأكبر من النازحين في البلاد.



وأشار إلى أن حكومة شمال كردفان تدين وتستنكر ما وصفه بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية وحياة المواطنين، داعياً الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين القادمين من دارفور.



يذكر أن قوات الدعم السريع تمددت شرقاً في إقليم كردفان الغني بالنفط، والمقسم إلى 3 ولايات، بعد سيطرتها أواخر أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان.