احتل السودان المركز الأول مرة أخرى في قائمة الطوارئ الإنسانية السنوية التي أصدرتها منظمة الإغاثة الدولية، وسط استمرار الصراع المسلح الدامي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم.

السودان في القائمة للعام الثالث

هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحتل فيها السودان صدارة هذه القائمة، التي نشرت اليوم (الثلاثاء) وتسلط الضوء على 20 دولة الأكثر عرضة لتفاقم الأزمات الإنسانية أو نشوب أزمات جديدة.

في تصريح له، قال ديفيد ميليباند، الرئيس التنفيذي للمنظمة: «ما تشهده المنظمة على الأرض ليس مجرد حادث مأساوي، العالم لا يفشل فقط في الاستجابة للأزمات، بل إن الأفعال والتصريحات تساهم في إثارة هذه الأزمات وإطالتها ومكافأتها».

وأضاف: «حجم الأزمة في السودان، الذي يحتل المركز الأول للعام الثالث على التوالي، ويُعد الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة في التاريخ، هو علامة واضحة على هذا الاختلال العالمي».

الحرب السودانية

واندلع الصراع في أبريل 2023 جراء صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أشعل أكبر أزمة نزوح عالمية.

وأدى القتال المستمر إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً وخارجياً، فيما يعاني العاملون الإنسانيون من نقص حاد في الموارد لمساعدة الفارين، الذين تعرض الكثير منهم للعنف الجنسي والسرقة والفقدان.

قائمة الطوارئ العالمية

ويأتي السودان في الصدارة، يليه الأراضي الفلسطينية، ثم جنوب السودان، إثيوبيا، وهايتي، وأشارت المنظمة إلى أن هذه الدول، رغم أنها تمثل 12% فقط من سكان العالم، إلا أنها تستضيف 89% من الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، كما توقعت أن تستضيف هذه الدول أكثر من نصف الفقراء المدقعين في العالم بحلول عام 2029.

أما الدول الأخرى في القائمة فتشمل: ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، بوركينا فاسو، لبنان، أفغانستان، الكاميرون، تشاد، كولومبيا، النيجر، نيجيريا، الصومال، سوريا، أوكرانيا، واليمن.