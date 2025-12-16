سعود بن نايف يُشرّف حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بـ«غرفة الشرقية»

شَرَّف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الثلاثاء) حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي لقطاع الأعمال بمعارض الظهران الدولية (إكسبو)، وسط حضور كبير من رواد العمل الاقتصادي في المنطقة وممثلي الشركات والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية.

وثمن أمير المنطقة الشرقية، جهود غرفة الشرقية وما تقوم به من أدوار فاعلة ومبادرات نوعية تسهم في دعم قطاع الأعمال، وتعزيز البيئة الاقتصادية في المنطقة، مؤكدًا أن الغرفة تُعد شريكًا مهمًا في خدمة الاقتصاد الوطني، وداعمًا لمسيرة التنمية من خلال ما تقدمه من برامج تسهم في تحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية.

وتجول أمير المنطقة الشرقية خلال الاحتفال داخل القاعة للتواصل والالتقاء بالحضور، وتجاذب الأحاديث الودية مع رجال الأعمال، كما قام سموه في نهاية الاحتفال بتكريم الرعاة والداعمين الرئيسيين للحفل.

دعم للغرفة ولرواد الأعمال

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية لاحتفال الغرفة السنوي دعم للغرفة ولرواد الأعمال في المنطقة، مثمناً اهتمام سموه بدعم قطاع الأعمال في المنطقة وتحفيزه للقيام بمهماته في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة والمنطقة، مؤكدًا أن رعاية سموه تضاعف من إسهامات الغرفة في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد، وبيّن أن الحفل يشكَّل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والأحاديث والنقاشات في موضوعات متعددة تهم الوسط الاقتصادي، وتعزز من دور الغرفة بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في إنماء الوطن والإسهام في ازدهاره، لافتًا إلى أن الحفل يعد منبرًا للتواصل وجسرًا لتقوية الروابط بين رجال أعمال المنطقة الشرقية، وله أهمية خاصة بما يمثله من مُلتقى يُقام كل عام لتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال مع كبار مسؤولي ومديري الجهات والأجهزة الحكومية ومسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة.

وقال الرزيزاء إن الحفل يمثَّل تجمعًا لقطاع الأعمال بالمنطقة ومسؤولين حكوميين ومهتمين وأكاديميين بارزين، إضافة إلى أصحاب الخبرات والتجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، حيث يتم من خلاله تبادل الأفكار المعززة والداعمة لاستمرارية النمو الاقتصادي، الذي تشهده البلاد في جميع القطاعات، وسُبل توسيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبـر في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو تنويع قواعده واستغلاله الأمثل للموارد المتاحة.

يذكر بأن غرفة الشرقية دأبت على تنظيم هذا الاحتفال سنويًا بوصفه منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية في المنطقة، وتأكيدًا على رسالتها في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين قطاع الأعمال وتعزيز قنوات التواصل وبناء العلاقات بين رواد الاقتصاد، كما يعد احتفال قطاع الأعمال السنوي أحد أهم الأنشطة التي تنظمها غرفة الشرقية، وذلك لما يحققه من أهداف أبرزها تعميق العلاقات بين مشتركي الغرفة وبعضهم البعض وأيضًا بين قطاع الأعمال والقطاعات الرسمية في الدولة.