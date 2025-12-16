نفى المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور سعد الرمثي المعلومات المتداولة في أوساط المجتمع عن نية الجامعة دمج كليات قائمة أو إلغائها، وقال الرمثي لـ«عكاظ» أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأن مجلس الجامعة قد اعتمد في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1447هـ يوم الخميس الماضي مقاعد القبول في برامج الجامعة للعام الهجري 1448هـ ومنها أعداد المقبولين في كلية الطب، وأضاف أن البيانات المطلوبة متوفرة على موقع الجامعة.

وكان المجتمع في بيشة قد تداول معلومات مزعجة ذكرت أن الجامعة تنوي تقليص عدد الكليات بدمج وتذويب بعضها، وإلغاء كليات أخرى من بينها كلية الطب التي تمثل أبرز الكليات في الجامعة، وتحظى بتصنيف متقدم على مستوى جامعات المملكة بحصولها على أعلى الدرجات في اختبار التخصصات الصحية، وقد أثارت تلك المعلومات استياء أولياء الأمور والأهالي بشكل عام، ودفع ببعضهم لرفع شكاوى للجهات العليا طلباً لمنع هذا التوجه عند الجامعة.