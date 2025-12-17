توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز، إلى احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.