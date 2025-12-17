أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الستار عن اختيارات قادة ومدربي المنتخبات الوطنية لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست 2025».

وشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة مساء (الثلاثاء)، تتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، فيما نال مدربه لويس إنريكي جائزة أفضل مدرب، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي الحالي.

لمن صوت سالم الدوسري؟

وصوت قائد المنتخب السعودي، سالم الدوسري، للفرنسي عثمان ديمبلي في المركز الأول، ثم الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي، يليه المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

آلية التصويت

وجرى التصويت على الجائزة من قِبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، إلى جانب الصحفيين الرياضيين، ومشاركة الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).