تسعى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم، بعد أن فتحت خط اتصال مباشرا مع الحكم الإسباني الدولي السابق «ماتيو لاهوز» لبحث إمكانية توليه منصب مستشار تحكيمي خلال المرحلة القادمة.



وكشفت مصادر خاصة أن السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد اجتماعًا مع لاهوز على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت في جدة، وذلك داخل فندق ماريوت. وشهد اللقاء طرح فكرة الاستعانة بخبرات الحكم الإسباني بهدف تطوير الكوادر السعودية، ورفع جودة الأداء التحكيمي، وبناء منظومة أكثر احترافية واستدامة.



وخلال الاجتماع، قدّم نافارو تصوّرًا متكاملًا لدور لاهوز المحتمل كمستشار فني يشرف على برامج إعداد الحكام، ويعمل على نقل خبراته الأوروبية إلى الساحة السعودية، في إطار خطة تطوير شاملة.



إلا أن لاهوز، الذي يُعد من أبرز حكام أوروبا في العقد الأخير، لا يزال متحفظًا على قبول العرض، مفضّلًا البقاء مع عائلته في مقاطعة فالنسيا، حيث يقيم حاليًا. ويعمل الحكم الإسباني في الوقت الراهن محللًا تحكيميًا عبر إذاعة كادينا كوبيه، وقناة موفيستار الناقل الحصري لليغا الإسبانية و دوري ابطال أوروبا، ما يمنحه استقرارًا مهنيًا وإعلاميًا في إسبانيا.



ورغم أن الرد النهائي لم يُحسم بعد، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن الباب لم يُغلق نهائيًا أمام لاهوز، وأن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة، في انتظار تطورات قد تُعيد الملف إلى الواجهة خلال الفترة القادمة، ما يعكس رغبة سعودية واضحة في الاستفادة من خبراته الدولية لتطوير التحكيم المحلي.