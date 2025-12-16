تزامناً مع انعقاد المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي استضافها المستشار فريديش ميرتس، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعرض مجلس النواب الألماني، أمس (الإثنين)، لهجوم سيبراني أدى إلى انقطاع كبير في خدمات البريد الإلكتروني، بحسب مسؤولين ألمان.



وأفاد 3 نواب ألمان لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حسابات بريدهم لأكثر من 4 ساعات، مؤكدين أن الهجوم بدأ لحظة دخول الرئيس الأوكراني إلى مبنى «البوندستاغ» لإجراء محادثات مع رئيسة المجلس يوليا كلوكنر.



انقطاع خدمة البريد الإلكتروني



ورجح مصدر حكومي أن يكون انقطاع خدمات البريد الإلكتروني هجوماً سيبرانياً انتقامياً على خلفية قرار ألمانيا استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم تتعلق بأعمال تخريب وحرب هجينة شنتها روسيا ضد برلين، مشدداً بالقول: «نحن نعرف على الأرجح من أين أتى هذا الهجوم».



وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن الهجوم بدأ بعد وقت قصير من انتهاء المحادثات بين زيلينسكي وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر حول تسوية محتملة لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.



وكانت الحكومة الألمانية قد اتهمت الأسبوع الماضي موسكو، بإدارة حملة تضليل إعلامية تهدف إلى زرع الانقسامات داخل المجتمع الألماني.



هجمة القرصنة



وحذر المستشار الألماني من أن روسيا تشن حرباً على أوروبا، وعلى ألمانيا بشكل خاص، عبر هجمات سيبرانية وأعمال تخريب يومية.



وكان مبنى مجلس النواب هدفاً لهجمات القراصنة الروس في عام 2015، فيما قالت الاستخبارات البريطانية إن كمية كبيرة من البيانات سرقت في هجوم طال حسابات بريد إلكتروني لعدة نواب، وشمل أيضا المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل.



وقالت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، إن تعطل حركة الملاحة الجوية في أغسطس 2024 يمكن نسبه إلى مجموعة القراصنة الروس المعروفين باسم «فانسي بير»، وإلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، وهو ما نفته سفارة روسيا في برلين.