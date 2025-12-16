أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة للحكومة اللبنانية تشمل مركبات عسكرية متعددة الأغراض عالية الحركة من طراز M1151A1 ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 34.5 مليون دولار.

وأوضحت «البنتاغون» في بيان أن هذه المركبات قادرة على دعم القوات المسلحة اللبنانية في مهماتها الأمنية والعملياتية المتنوعة، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وتحسين القدرة على مواجهة التهديدات الحدودية والإرهابية.

مركبات M1151A1.. صفقة أمريكية محتملة بـ34.5 مليون لدعم القوات اللبنانية.

تعاون دفاعي مستمر

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التعاون الدفاعي المستمر بين الولايات المتحدة ولبنان، مشددة على أهمية دعم الجيش اللبناني كقوة رئيسية للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المواطنين، دون أن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين واشنطن وبيروت، إذ قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار منذ 2006 لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، الذي يُعتبر القوة الشرعية الوحيدة للحفاظ على الاستقرار في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والتوترات الحدودية.

وتعد مركبات M1151A1 نسخة مدرعة متقدمة من عائلة «هامفي»، متعددة الاستخدامات في النقل، والدوريات، والعمليات اللوجستية، وتتميز بحركية عالية وإمكانية تركيب أسلحة.

وتخضع هذه الصفقة المحتملة لمراجعة «الكونغرس»، وإذا تمت، ستعزز قدرات الجيش اللبناني دون تغيير التوازن الإقليمي، كما أكدت DSCA.

وشهد 2025 عدة صفقات مشابهة، مثل الموافقة على مركبات تكتيكية متوسطة بـ90.5 مليون دولار في ديسمبر، ما يعكس التزام واشنطن بدعم لبنان كعامل استقرار في الشرق الأوسط.