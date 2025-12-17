نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الشائعات التي تداولتها بعض المنصات، التي زعمت وقف منح تصاريح دخول البواخر إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعين التجاري والملاحي، تم التواصل المباشر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاستفسار حول ما يثار، وأكدوا بشكل واضح وقاطع أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمطلق، وأن الإجراءات المعمول بها مستمرة دون أي تغيير، مشيراً إلى أنه جرى إصدار عدد من تصاريح دخول السفن خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكد الإرياني أن ميناء عدن يواصل أداء مهماته وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة تسير بصورة طبيعية، داعياً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمن الإرياني عالياً المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودورهم الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصهم المتواصل على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكداً أن هذه المواقف ليست طارئة، بل تمثل امتداداً لنهج أخوي ثابت يجسد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.