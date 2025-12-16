أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن المهمة في منطقة الكاريبي تركز على تفكيك البنية التحتية للمنظمات الإرهابية التي تنشط في نصف الكرة الغربي، وتقوّض أمن الأمريكيين، وتهدد بقتلهم.



وأوضح روبيو عقب إحاطة سرية قدّمها لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن فنزويلا، أن المهمة ناجحة، ومستمرة.



بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن هذه الإحاطة الـ22 بشأن مهمة ناجحة للغاية لمواجهة منظمات إرهابية مصنفة وعصابات تهرب الأسلحة والمخدرات إلى الشعب الأمريكي، وتسميمه منذ وقت طويل، مبيناً أن الولايات المتحدة «قادرة على عرض ذلك بوضوح تام أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وقريباً أمام مجلس النواب، لكن كل ما يتعلق بذلك مصنّف سرياً، ولا يمكننا الحديث عنه الآن».



وأضاف: «كما سنتيح، غداً، للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاطلاع على الفيديو غير المحرر لأحداث الثاني من سبتمبر، لكن لن ننشر فيديو سرياً للغاية كاملاً وغير محرر لعامة الجمهور».



وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد أفادت بصدور أمر بشن غارة ثانية بهدف القضاء على ناجيين اثنين من غارة أولى استهدفت قارباً يُشتبه في تهريبه مخدرات بمنطقة الكاريبي، امتثالاً لأمر من هيغسيث بـ«قتل الجميع»، ما أثار تساؤلات حول شرعية العملية.



ويعزز الجيش الأمريكي حضوره العسكري في منطقة الكاريبي، في خطوة تثير تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لأي تحرك عسكري ضد فنزويلا.



وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عقب إحاطة سرية من وزير الخارجية ووزير الحرب بشأن الحشد العسكري قرب فنزويلا، إن «سياساتهم في الكاريبي غير واضحة، ولا نعرف ما هي الحدود، وأين سيتوقفون، وما الهدف النهائي»، مضيفاً: «الرئيس ترمب أحياناً يناقض نفسه، ولهذا نحتاج، على الأقل، إلى شفافية كاملة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وإلى قدر أكبر بكثير من الشفافية أمام الشعب الأمريكي».



وكان الحلفاء الإقليميون لفنزويلا قد عبروا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عُقدت، الأحد الماضي، منددين باحتجاز إدارة ترمب ناقلة نفط الأسبوع الماضي.