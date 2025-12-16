أعلن «البيت الأبيض»، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس دونالد ترمب وقّع أمراً تنفيدياً لفرض المزيد من القيود على دخول الولايات المتحدة لتشمل 15 دولة، معظمها من قارة أفريقيا.



وقال «البيت الأبيض» إن الولايات المتحدة فرضت قيوداً وشروطاً على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسورية، إضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة، موضحة أن الأمر التنفيذي يضيف قيوداً جزئية وحدوداً على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنجولا، وأنتيجوا، وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وزامبيا، وزيمبابوي.



وأشار إلى أنه تم فرض قيود أيضاً على الأفراد الحاملين وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.



وكان ترمب، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة إلى بلاده بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل، على حد وصفه.



ولفت إلى أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لـ«غير المواطنين»، وسيقوم «بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوّضون السلم الداخلي، ويرحل أي أجنبي يشكل عبئاً عاماً أو خطراً أمنياً أو غير متوافق مع الحضارة الغربية.



من جهة أخرى، قال»البيت الأبيض" إن ترمب سيتوجه لدويلاوير غداً لاستقبال جثامين الجنود القتلى في سورية.