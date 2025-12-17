تأهل برشلونة إلى دور ثُمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على مضيفه غوادالاخارا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء).

تأخير اللقاء

تأخر انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة، بسبب عدم سماح قوات التأمين في البداية للجماهير بالوصول إلى المدرج الرئيسي الذي جرى بناؤه حديثاً في ملعب «بيدرو إسكارتين».

سيطرة كتالونية

فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لكنه واجه صعوبات واضحة في صناعة فرص تهديفية حقيقية أمام خصمٍ ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

هدف بعد انتظار

واحتاج الفريق الكتالوني إلى 77 دقيقة لافتتاح التسجيل، بعدما أرسل فرينكي دي يونغ عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها المدافع أندرياس كريستنسن، لتصطدم الكرة بخوليو مارتينيز لاعب غوادالاخارا قبل أن تستقر داخل الشباك.

راشفورد يحسم التأهل

ورغم حصول أصحاب الأرض على بعض الفرص لإدراك التعادل، فإنهم فشلوا في استغلالها، قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الفوز لبرشلونة بتسجيل الهدف الثاني إثر انفراد تام في الدقيقة 90.

وأراح هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عدداً من لاعبيه الأساسيين، استعداداً لمواجهة فياريال، الأحد القادم، في مسابقة الدوري الإسباني.