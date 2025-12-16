ألزمت محكمة العمل في باريس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بدفع مبلغ 61 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي، تعويضاً عن رواتب مستحقة، وفق دعوى رفعها اللاعب المنتقل إلى ريال مدريد، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وطالب مبابي في البداية بمبلغ 263 مليون يورو تعويضاً عن فسخ العقد، وعن الأضرار المعنوية، وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات. وردّ باريس سان جيرمان بدعوى مضادة، مطالباً لاعبه السابق بمبلغ 440 مليون يورو تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسمعته، والإهمال في تنفيذ بنود عقده، وانهيار صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي.



وقد رُفضت دعاوى باريس سان جيرمان بالكامل. كما أمرت المحكمة باريس سان جيرمان بنشر النص الكامل للقرار على الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني خلال شهر.



لعب كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان من 2017 إلى 2024، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.