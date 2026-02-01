يعتبر قائد فريق الهلال سالم الدوسري، من أبرز اللاعبين الذين يقدمون أداءً مميزاً أمام النادي الأهلي على مر السنين، خصوصاً في المباريات الكبيرة. يذكر أن الدوسري لعب عبر تاريخه 31 مباراة أمام الأهلي في مختلف المسابقات، وخلال هذه المواجهات سجل 8 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة، وبهذا يكون قد أسهم في 14 هدفاً لصالح فريقه، ما يؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في تشكيلة الفريقين الحالية، وحقق الفوز في 11 مباراة أمام الأهلي، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.



ويعتمد مدرب الهلال المدرب الإيطالي إنزاغي على سالم الدوسري في الجناح الأيسر، ودائماً ما تكون له بصمة في المباريات، ومعروف بـ«نجم المواعيد الكبرى»،وعادة ما يقدم مستويات عالية في مثل هذه المباريات، سواء بالتسجيل أو الصناعة أو الجهد البدني.



فهل يواصل «التورنيدو» تميزه وتأثيره أمام الأهلي؟ أم يمنعه نجوم «الراقي» من ذلك؟