تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في لقاء الإياب على ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 7/2 (مجموع اللقاءين 8/3) في اللقاء الذي جمعهما على استاد سبوتفاي كامب نو في المدينة الإسبانية برشلونة في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين بحثاً عن حصد الفوز والتأهل بعد تعادلهما ذهاباً في نيوكاسل بهدف لكل منهما، وتمكن برشلونة من التقدم أولاً عن طريق رافينيا (د: 6)، وأدرك التعادل لنيوكاسل لاعبه انتوني إيلانغا (د: 15)، وبعد مرور 3 دقائق فقط تقدم برشلونة مجدداً عن طريق مارك بيرنال (د: 18)، ولكن انتوني ايلانغا تألق مجدداً وأحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه نيوكاسل (د: 28)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل برشلونة على ركلة جزاء تقدم لها لامين يامال وسددها بنجاح (د: 45+7)، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.



وفي الشوط الثاني فرض برشلونة سيطرته على مجريات المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الرابع عن طريق فيرمين لوبيز (د: 51)، ومن ثم أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الخامس والسادس على التوالي (د: 56، 61)، ومثلما افتتح مسلسل الأهداف عاد البرازيلي رافينيا ليختتم المهرجان التهديفي بإحرازه الهدف الشخصي الثاني والسابع لفريقه (د: 72)، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 7/2 (مجموع اللقاءين 8/3).



وبهذه النتيجة يتأهل برشلونة للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا فيما غادر نيوكاسل يونايتد منافسات البطولة.