لم يحقق الفيلم الوثائقي «ميلانيا» الذي يركز على حياة زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترمب، النجاح المنتظر بالتزامن مع عرضه في صالات السينما الأمريكية، إذ سجّل إقبالاً ضعيفاً جداً من الجمهور رغم الاستثمار الضخم في الفيلم.

مخيب للآمال

الفيلم الذي يمتد لساعة و44 دقيقة، يلقي الضوء على حياة السيدة الأمريكية الأولى على مدار 20 عاماً قبل إعادة انتخاب زوجها دونالد ترمب للرئاسة في يناير 2025.

ووفقاً لتقديرات صناعة السينما والبيانات الأولية لمبيعات التذاكر، يتوقع أن يحقق الفيلم ما بين 1 إلى 5 ملايين دولار فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في أكثر من 1500 إلى 2000 دار عرض في أمريكا الشمالية.

واعتبرت التقديرات الأمريكية الرقم «مخيباً للآمال» بالنظر إلى التكلفة الإجمالية للمشروع التي تجاوزت 75 مليون دولار، 40 مليوناً لشراء حقوق الفيلم وإنتاجه، وأكثر من 35 مليون دولار للتسويق والتوزيع العالمي.

خسائر مالية

ولم تبع صالات السينما في المدن الكبرى نيويورك، لوس أنجلوس، لندن سوى أعداد قليلة من التذاكر، بينما سجّلت بعض المناطق الريفية والولايات ذات الأغلبية الجمهورية مثل فلوريدا وتكساس حضوراً أفضل نسبياً، غالبيته من النساء فوق سن 55 عاماً ومجموعات منظمة من مؤيدي الحزب الجمهوري.

ومن المتوقع أن ينتقل الفيلم إلى منصة أمازون برايم فيديو خلال 3-4 أسابيع بعد انتهاء العرض السينمائي، وهو ما يراه البعض الفرصة الوحيدة لتعويض جزء من الخسائر، لكن المحللين يحذرون من أن المشروع قد يُسجل خسارة مالية كبيرة تصل إلى عشرات الملايين إذا لم يشهد إقبالاً استثنائياً على المنصة.

وفيلم «ميلانيا» من إخراج بريت راتنر، ويركز على 20 عاماً فقط في حياة ميلانيا ترمب قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب لولايته الثانية في يناير 2025، مع وصول غير مسبوق إلى حياتها اليومية كسيدة أولى، إذ شاركت ميلانيا ترمب نفسها كمنتجة تنفيذية ولها سيطرة تحريرية كبيرة على المحتوى.

وبدأ العرض السينمائي في 30 يناير، بعد العرض الأول في مركز كينيدي.