فيما يجري التحضير لإطلاق الرحلات من جدة إلى سقطرى (الثلاثاء)، دُشن في محافظة تعز اليوم (الأحد) مطار المخا، بانطلاق أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية، في إطار الجهود الحكومية، وبدعم من السعودية لإنهاء معاناة أبناء المحافظة المحاصرة والمحافظات الأخرى، خصوصاً بعد تدمير مطار صنعاء.



وأكد محافظ تعز نبيل شمسان أن العمل على إنشاء المطار استمر لأكثر من 6 سنوات، موضحاً أن ما كان يُنظر إليه في السابق كحلم أو ضرب من الخيال أصبح اليوم واقعاً ملموساً، وسيقدم المطار خدماته للمواطنين من أبناء محافظة تعز وباقي المحافظات.

تدشين أول رحلة من مطار المخا.

وأشار إلى أن المطار يشهد تنظيماً عالياً وانسيابية في الإجراءات داخل صالاته، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها مدير عام مطار المخا الدولي، وكافة الكوادر العاملة في المطار، إلى جانب السلطة المحلية بمدينة المخا، والعاملين في الجمارك والميناء.



وأشاد المحافظ بالتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم تشغيل الرحلات من وإلى مطار جدة، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق الشراكة والدعم الإنساني لليمن.

الاستعدادات الأمنية في مطار المخا.

من جانبه، أوضح مدير عام مطار المخا الدولي المهندس خالد عبد اللطيف أن تدشين أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية يأتي ثمرة جهود مستمرة لاستكمال الجوانب الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمدة، موضحاً أن المطار جاهز لاستقبال الرحلات المدنية بكفاءة عالية ومعايير سلامة صارمة.

جوازات مطار المخا تنهي إجراءات المسافرين.

وأشار إلى أن إدارة المطار عملت بالتنسيق مع وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية اليمنية على تهيئة البنية التحتية والخدمات الأرضية والملاحية لضمان راحة المسافرين وتسهيل العمليات التشغيلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجوي ويخدم أبناء محافظة تعز والمحافظات المجاورة.