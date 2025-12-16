بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها المقابلة في مجلة «فانيتي فير»، أكدت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز أنها صيغت بطريقة خادعة ضدها وضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



ووصفت وايلز، في منشور على حسابها في «X» المقالة بأنها «هجوم مُغرض صيغ بطريقة خادعة ضدي وضد الرئيس الأفضل (ترمب)، وطاقم البيت الأبيض، وأفضل مجلس وزراء في التاريخ»، مشددة بالقول: «لقد تم تجاهل سياقات مهمة، كما أُغفل الكثير مما قلته أنا وآخرون عن الفريق وعن الرئيس من القصة».

صورة سلبية فوضوية



وأضافت: «أفترض، بعد قراءتها (المقالة)، أن ذلك قد تم عمداً بهدف رسم صورة سلبية وفوضوية بشكل ساحق عن الرئيس وفريقنا»، مشيرة إلى أن الحقيقة بأن إدارة ترمب في البيت الأبيض قد حققت خلال 11 شهراً إنجازات أكثر مما حققه أي رئيس آخر خلال 8 سنوات.



بدوره، دافع ترمب جونيور عن وايلز، قائلاً: «إنها بلا شك أكثر رئيسة لموظفي البيت الأبيض فعالية، وموثوقية، ومقاتلة، ووفية لوالدي منذ اللحظة التي انضمت فيها».



وجاء تصريح كبيرة موظفي البيت الأبيض بعد أن نسبت المجلة الشهرية إلى وايلز القول إن ترمب يتمتع بـ«شخصية مدمن كحول»، معتبرةً أنها خبيرة في التعامل مع الشخصيات الكبيرة.

قرارات ترمب



ونقلت المجلة على لسان وايلز قولها إن ترمب وقّع في أول يوم له 26 أمراً تنفيذياً، شملت انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، واتفاق باريس للمناخ، وإلغاء حق المواطنة بالولادة، وإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية، وتجميد المساعدات الخارجية، ووقف التوظيف الفيدرالي.



وذكرت مجلة «فانيتي فير» أن كبيرة موظفي البيت الأبيض قالت إن ترمب أصدر لاحقاً عفواً عن معظم المدانين في أحداث السادس من يناير 2021 في «الكابيتول» التي أسفرت عن 9 وفيات وإصابة 150 شخصاً، مشيرة إلى أن العفو ضم أيضاً متورطين اعتدوا على عناصر شرطة، فيما خُففت أحكام 14 شخصاً أدينوا بـ«التآمر التحريضي»، مبينة أن وايلز ناقشت مع ترمب شمول جميع المدانين بالعفو، وأنها اتفقت في القرارات بشأن الأشخاص الذين لم يقوموا بأعمال عنف، لكن ترمب رأى أن حتى المتورطين في العنف عوملوا بشكل غير عادل.



وأفادت المجلة بأن ترمب تجاوز رأي كبيرة موظفي البيت الأبيض مرات عدة.



وفي ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، نقلت المجلة عن وايلز قولها إن طرح ترمب الفوضوي كان تفكيراً بصوت عالٍ، كاشفة عن خلاف كبير بشأن ما إذا كانت فكرة جيدة، وأن مستشاري الرئيس كانوا منقسمين بشدة بين من اعتبرها حلاً سحرياً، أو تنذر بوقوع كارثة.

تجنيد نائب الرئيس



وأوضحت المجلة أن وايلز حاولت تجنيد نائب الرئيس، جي دي فانس، للمساعدة في كبح اندفاع ترمب، قائلة: «قلنا لترمب: لن نتحدث عن التعريفات اليوم.. لِننتظر حتى يكون الفريق متحداً بالكامل ثم سنفعل ذلك، لكن ترمب مضى قدماً وأعلن تعريفات تبادلية واسعة من 10 إلى 100%، ما أدى إلى ذعر في سوق السندات وعمليات بيع في الأسهم، ثم علّق السياسة 90 يوماً».



ووفقاً لما أوردته المجلة فإن وايلز قالت إنها لا تعتقد أن ترمب سيستخدم الجيش للتأثير على الانتخابات، وإنه سيلتزم بقرارات المحكمة العليا، رغم توقعها أن تواجه الإدارة عراقيل قانونية قبل أن تنتصر في النهاية.



وذكرت المجلة أن وايلز تطرقت إلى ما وصفته بـ«أول أزمة حقيقية في رئاسة ترمب»، بعد تحرك الملياردير إيلون ماسك لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأنها كانت مصدومة في البداية، رغم العمل الجيد الذي تقوم به الوكالة.



ونقلت المجلة عن وايلز قولها إن ماسك اختار إغلاق الوكالة، وتسريح العاملين فيها، وإعادة بنائها لاحقاً، مضيفة: «ليس هذا ما كنت سأفعله».



وأشارت إلى أنها واجهته قائلة: «لا يمكنك ببساطة إغلاق المكاتب أمام الموظفين»، مبينة أن وزير الخارجية ماركو روبيو كُلف بالإشراف على الوكالة، لكن ماسك واصل التقدم بلا كوابح، وأن نهجه القائم على السرعة يكسر بعض الأواني.



وبخصوص ملف الترحيل، نقلت المجلة عن وايلز قولها إن الإدارة بحاجة إلى «التدقيق أكثر» في إجراءات الترحيل، مشيرة إلى حالات ترحيل أثارت جدلاً، من بينها ترحيل أمهات مع أطفالهن الأمريكيين، بينهم طفل يتلقى علاجاً من سرطان في المرحلة الرابعة، وأنها لا تستطيع تفسير ما حدث.