صعدت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء) بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر؛ مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضغط على الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4310.21) دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة (0.1%) إلى (4332.3) دولار.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في شهرين، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل (10) سنوات.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة (0.3%) إلى (63.75) دولار للأوقية، وارتفع البلاتين (4%) إلى (1854.95) دولار، بينما صعد البلاديوم (2.5%) إلى (1606.41) دولار للأوقية.