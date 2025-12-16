تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» بنهاية تداولات اليوم (الثلاثاء)، بنسبة 1.3% ليغلق عند 10,453 نقطة منخفضاً 137 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.



وافتتح مؤشر السوق تداولاته عند 10,601 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10,609 نقاط، وأدنى مستوى عند 10,450 نقطة.



وبلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام الحالي 2025 نحو 1,600 نقطة وبنسبة تتجاوز 13% مقارنة بإغلاق العام 2024.



وانخفضت أسعار النفط بنسبة 2%، وكسر سعر خام برنت مستوى 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ شهر مايو الماضي.



وشهدت الجلسة تراجعاً لمعظم الأسهم، تقدمها سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، عند 23.75 ريال (-1%) للأول و95.60 ريال (-2%) للثاني.



وأنهت أسهم معادن، والأهلي السعودي، وأكوا باور، وسابك للمغذيات، وسابك، ومسار، واتحاد اتصالات، وعلم، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والمراعي، والتصنيع الوطنية، وجبل عمر، وسيرا، وبترو رابغ، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5%، وتصدّر سهم تّشب، الشركات المتراجعة بأكثر من 5%.



في المقابل، ارتفع سهم دار الأركان، بنسبة 3%، وصعدت أسهم الحفر العربية، ولوبريف، والغاز والتصنيع، بنسبة 1%.