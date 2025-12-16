أعلنت NHC عن اكتمال تسليم الوحدات السكنية في وجهة «تبوك فالي 1» بمنطقة تبوك، في خطوة تعكس التزام الشركة بالإنجاز السريع والكفاءة العالية في تنفيذ مشاريعها العقارية، وتأكيدًا على جهودها بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تحقق جودة الحياة وتواكب تطلعات عملائها.

وتُعد وجهة تبوك فالي1 نموذجًا متكاملًا للوجهات العمرانية التي تطورها NHC، حيث تم تصميمها لتوفير بيئة سكنية متكاملة تشمل خدمات أساسية وبنية تحتية حديثة، مع مرافق تعليمية وتجارية وترفيهية ومسطحات خضراء تعزز جودة الحياة للسكان. كما شهدت الوجهة أعمال تطوير نوعية شملت زراعة أكثر من 50 ألف شجرة وشجيرة، وتخصيص مواقع تلبي احتياجات السكان.

وتؤكد NHC من خلال هذا الإنجاز التزامها بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتواصل تعزيز دورها في تمكين العملاء من التملّك السكني، وتوفير خيارات سكنية متنوعة ضمن وجهاتها المتكاملة، مع التركيز على تقديم تجربة سكنية متميزة ترسّخ ريادتها في القطاع العقاري.

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.



