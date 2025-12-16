أعلن نادي القادسية تعاقده مع المدرب العالمي بريندان رودجرز، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تعكس الرؤية الطموحة للنادي ومشروعه الرياضي المتنامي، الهادف إلى ترسيخ مكانته على المستويين المحلي والقاري. ويُعد رودجرز، المولود في أيرلندا الشمالية، أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الأوروبية، لما يمتلكه من سجل حافل في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية، إلى جانب سمعته المميزة في بناء الفرق التنافسالمدرب بريناية وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعب حديث يعتمد على الاستحواذ والهجوم المنظم.



وخلال مسيرته التدريبية، قاد رودجرز أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع عدد من الأندية الكبرى، وحقق إنجازات لافتة، أبرزها قيادته لليفربول إلى وصافة الدوري في إنجاز تاريخي، مع تسجيل الفريق رقمًا قياسيًا بلغ 101 هدف في موسم واحد، إضافة إلى تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي عام 2021 لأول مرة في تاريخ النادي، فضلًا عن فترتين ناجحتين في اسكتلندا توّج خلالهما بـ11 بطولة كبرى مع نادي سيلتيك. سيرافق رودجرز في جهازه الفني كل من المدربين المساعدين جون كينيدي وجاك ليونز، إلى جانب مدربي الفريق الأول ألفارو غوميز ري وأنتولين مارتن، إضافة إلى مدرب الكرات الثابتة المتخصص إليوت تايبو.



ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لنادي القادسية جيمس بيسجروف: «بعد عملية استقطاب عالمية دقيقة، يسعدنا الترحيب ببريندان رودجرز في مدينة الخبر مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول. تمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في مسيرة النادي، حيث يعكس حجم خبراته وسجله الحافل بالإنجازات طموحنا ورؤيتنا طويلة المدى لتأسيس القادسية كأحد أبرز الأندية في قارة آسيا».



وأضاف: «بدعم من مجلس الإدارة، وبوجود مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني على مستوى عالمي، إلى جانب جماهيرنا الشغوفة، نتطلع بحماس إلى دخول المرحلة القادمة من تطور النادي».



من جانبه، قال المدير الرياضي لنادي القادسية كارلوس أنتون: «نسعد بانضمام بريندان رودجرز إلى نادي القادسية، ونؤمن بأن خبراته التدريبية الرفيعة وفلسفته الفنية تتماشى بشكل مثالي مع استراتيجيتنا الكروية. ويبدأ بريندان مهمته مع مجموعة غنية بالمواهب، تمتلك الطموح والرغبة في صناعة الإنجازات، وأنا على ثقة بقدرته على قيادة المرحلة القادمة من تطور النادي، كما سيعمل بتناغم كامل مع إدارات الأداء، والطب الرياضي، والاستقطاب، والتحليل، للإسهام في الارتقاء بالنادي إلى مستويات أعلى».