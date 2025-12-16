غرم نادي الإبل المشارك تركي آل حثلين 5 ملايين ريال مع حرمانه من أي فعالية للنادي لمدة 5 سنوات، ومنع نقل الإبل المملوكة له، بعد ثبوت ارتكابه مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وفق البيان الذي نشر على موقع النادي في منصة التواصل الاجتماعي«X» وجاء نصه على النحو التالي:



صدر قرار اللجنة القانونية بنادي الإبل رقم (116) لعام 1447هـ بتاريخ 19-6-1447هـ الموافق 10-12-2025، استناداً إلى اللوائح والأنظمة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل - النسخة العاشرة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية والرجوع إلى الأنظمة ذات العلاقة بالمهرجان.. عليه، فقد ثبت للجنة قيام المشارك تركي آل حثلين بإدخال مشاركته باستخدام شريحتين إلكترونيتين لمُلّاك مختلفين، في تحايل متعمد على الأنظمة، بما يشكل مخالفة جسيمة تمس نزاهة المنافسة وعدالة الإجراءات، واستناداً إلى أحكام المخالفات والعقوبات الواردة في دليل المشارك، فقد تقرر ما يلي:



1.غرامة مالية قدرها 5 ملايين.



2. الحرمان من المشاركة في أي فعاليات يقيمها نادي الإبل لمدة خمس سنوات من تاريخه.



3. منع نقل الإبل المملوكة للمشارك من خلال نادي الإبل لمدة خمس سنوات من تاريخه.



4. نشر القرار عبر القنوات الرسمية لنادي الإبل.



ويُعد هذا القرار نهائياً وواجب النفاذ فور صدوره، وغير قابل للطعن أمام أي جهة بعد اعتماده.



ويؤكد نادي الإبل التزامه بتطبيق الأنظمة بكل حزم، حفاظاً على نزاهة المنافسة.