أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء تقريره السنوي لموسم 2024-2025، مؤكداً تحقيق ثالث أعلى إيرادات في تاريخه، رغم غيابه عن منصات التتويج للمرة الأولى منذ 8 أعوام.



أوضح التقرير أن نهج النادي طويل الأمد في تنويع مصادر الدخل انعكس على الإيرادات التي بلغت 694.1 مليون جنيه إسترليني، مع تسجيل خسارة هامشية قدرها 9.9 مليون جنيه إسترليني.



وبحسب المعايير التي اعتاد النادي اعتمادها في المواسم الماضية، اعتُبرت المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، نتائج أقل من الطموحات.



وشهد الموسم استثمارات إستراتيجية على صعيد الفريق الأول، تمثلت في التعاقد مع تيجاني ريندرز، وريان شيركي، ونيكو غونزاليس، إلى جانب تأكيد المهاجم إيرلينغ هالاند، أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مستوى العالم، استمراره مع النادي خلال العقد القادم.



وعلى الصعيد الإداري، اختتم تشيكي بيجيريستين مسيرته مديراً رياضياً لنادي مانشستر سيتي بعد 13 عاماً من النجاحات، على أن يتولى هوغو فيانا المنصب ذاته، حيث رافق بيجيريستين خلال المرحلة الانتقالية لضمان انتقال سلس للمهمات.



كما شهدت نهاية الموسم ختام مسيرة امتدت لعقد كامل للاعب كيفن دي بروين، أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي، بعد 10 أعوام حافلة بالإنجازات.