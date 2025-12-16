أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، تتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست 2025»، فيما تُوجت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في العالم.

موسم استثنائي لديمبلي

ولعب ديمبلي دوراً بارزاً في الموسم التاريخي لباريس سان جيرمان، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عقب الفوز العريض على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.

وأسهم ديمبلي في حصد الفريق الباريسي لقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل النجم الفرنسي 35 هدفاً في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، منها 21 هدفاً في الدوري الفرنسي.

بونماتي تواصل الهيمنة

من جانبها، حصدت أيتانا بونماتي، لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، جائزة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وساهمت بونماتي في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية، إضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قادت منتخب إسبانيا للتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2025.