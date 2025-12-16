تُوِّج المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الإسباني لويس إنريكي، بجائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال حفل توزيع جوائز «ذا بيست 2025» الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم (الثلاثاء).

وقاد إنريكي باريس سان جيرمان لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بعدما تُوِّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، الموسم الماضي، عقب فوز كاسح على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.

إنريكي يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 2025

هيمنة محلية

كما فرض العملاق الباريسي سيطرته على البطولات المحلية، إذ حصد الثلاثية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال)، ليؤكد تفوقه المطلق على الساحة الفرنسية.

بصمة عالمية

على الصعيد العالمي، واصل فريق المدرب لويس إنريكي تقديم مستويات مميزة، محققاً المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى التصويت على الجائزة من قِبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، إلى جانب الصحفيين الرياضيين والجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.