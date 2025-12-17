كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اختيارات قادة ومدربي المنتخبات لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست 2025».

وشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس (الثلاثاء)، تتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، فيما نال مدربه لويس إنريكي جائزة أفضل مدرب، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي الحالي.

لمن صوّت رينارد؟

وفي مفاجأة لافتة، تجاهل مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد مواطنه عثمان ديمبلي في اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025، إذ وضع الإسباني لامين يامال نجم برشلونة في المرتبة الأولى، يليه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ثم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان.

آلية التصويت

وجرى التصويت على الجائزة من قِبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، إلى جانب الصحفيين الرياضيين، ومشاركة الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).