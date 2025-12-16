أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، تتويج الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي، بجائزة أفضل حارس في العالم (ذا بيست 2025)، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وأوضح «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، أن فوز دوناروما بالجائزة جاء بعد موسم استثنائي قدّمه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي.

إنجاز تاريخي في دوري الأبطال

وكان للحارس دور بارز في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزٍ عريض 5-0 على إنتر ميلان، في اللقاء الذي أقيم يوم 31 مايو 2025، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار الإقصائية السابقة.

وإلى جانب لقب دوري الأبطال، توّج الحارس الإيطالي البالغ من العمر 26 عاماً بثلاثة ألقاب محلية أخرى مع باريس سان جيرمان، تمثلت في: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الأبطال، كما ساهم في حصول الفريق الباريسي على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2025.

تفوق في سباق الكبار

وتفوق دوناروما في التصويت على نخبة من أبرز حراس المرمى في العالم، وهم: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز، مانويل نوير، ديفيد رايا، يان سومر، وفويتشيك تشيزني.