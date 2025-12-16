بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث 2025 نحو 6986 ترخيصاً بنسبة ارتفاع بلغت نحو 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري تستر.



وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 69% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذ بلغ آنذاك نحو 4125 رخصة، وفقاً لوزارة الاستثمار.



وارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية الجديدة التي أصدرتها وزارة الاستثمار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2025 إلى نحو 15.73 ألف ترخيص، ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص المصدرة في عام 2024 بالكامل والذي بلغ حينها 14.32 ألف ترخيص.



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.