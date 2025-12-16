عبّر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدولي السنغالي إدواردو ميندي، عن سعادته بتجديد عقده مع النادي حتى 2028، مؤكداً اعتزازه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق والمساهمة في تحقيق تطلعاته الفنية خلال المواسم القادمة.



وقال ميندي في حسابه في منصة «X» عقب إعلان تجديد العقد: «أنا سعيد جداً بمواصلة المسيرة مع النادي الأهلي للمواسم القادمة، فهذا النادي، وهذا المشروع، وهذا الطموح تعني لي الكثير».



وأضاف: «أشعر بالفخر بانتمائي لهذه العائلة واعتزازي الكبير بتمثيل ألوان النادي، وأتوجه بالشكر للإدارة والطاقم الفني وزملائي في الفريق والجماهير على ثقتهم ودعمهم المتواصل منذ اليوم الأول».