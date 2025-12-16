مدد النادي الأهلي عقد حارسه السنغالي إدواردو ميندي، لمدة موسمين ونصف، ليستمر مع الفريق حتى 2028. وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقع التواصل الاجتماعي «X»، أن تجديد عقد ميندي البالغ من العمر 33 عاماً، يأتي ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق. ونشر النادي فيديو خاصاً للإعلان عن تمديد عقد ميندي حمل عنوان: «أبواب القلعة في أيدٍ أمينة.. القائد مستمر حتى 2028»، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميندي كعنصر قيادي وحارس أساسي في الفريق.



وكان ميندي قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى 2026، قبل أن يمدد اليوم، ليواصل مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين.



ويعد إدواردو ميندي من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، وساهم في الحفاظ على توازن الفريق في الموسم الحالي الذي يحتل فيه الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.