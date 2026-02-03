تختتم مساء اليوم (الثلاثاء)، الجولة 20 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات، إذ يستضيف ضمك نظيره الخلود (6:40م)، وفي ديربي الشرقية يواجه الخليج جاره القادسية (د: 8:30م)، وفي التوقيت ذاته، يواجه الاتفاق ضيفه التعاون.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تتجه الأنظار نحو الديربي المنتظر الذي يجمع الخليج بفريق القادسية، ويسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث، إذ يطمح القادسية للمنافسة على مراكز القمة، ويحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة حصدها من 12 انتصاراً وأربعة تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 43 وعليه 18 هدفاً، فيما يأمل الخليج استعادة بعض من بريقه الذي فقده في الفترة الماضية ليتراجع للمركز الثامن برصيد 25 نقطة جمعها من سبعة انتصارات ومثلها خسائر وأربعة تعادلات، وله من الأهداف 38 وعليه 30 هدفاً.

وعلى ملعب إيجو، يستضيف الاتفاق نظيره التعاون بحثاً عن العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية برباعية نظيفة من الأهلي ليحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 27 وعليه 30 هدفاً، فيما يسعى التعاون لتحقيق الفوز والعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 38 نقطة حصدها من 12 انتصاراً وتعادلين وأربع خسائر، وله من الأهداف 36 وعليه 20 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام الخلود سعياً للفوز ولا غيره للخروج من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز 16 برصيد 11 نقطة حصدها من فوز وحيد وثمانية تعادلات وتسع خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 33 هدفاً، وبالطموح ذاته، يدخل فريق الخلود هذا اللقاء، إذ يحتل المركز 14 برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات و13 خسارة، وله من الأهداف 25 وعليه 35 هدفاً.