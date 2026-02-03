لم يتمكن فريق كرة القدم بنادي أحد منذ بداية الموسم الرياضي الحالي حتى نهاية الجولة ٢٠ من دوري الدرجة الثانية، من تحقيق أي نقطة خلال ٢٠ لقاءً خاضها الفريق الكروي الأول بأحد.

واستهل أحد موسمه بخسارة بثلاثية نظيفة من النعيرية، ثم ثلاثية أخرى نظيفة من الغوطة في الجولة الثانية، وأكمل سلسلة الخسائر المتتالية حتى نهاية الجولة العشرين التي انتهت يوم السبت الماضي، لينتهي معها ثلثا موسم الفريق الكروي دون نقاط وبحصيلة سبعة أهداف فقط للفريق الذي استقبلت شباكه ٦٤ هدفاً، الأمر الذي يؤكد اتجاه الفريق إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة مرشحاً كأول الهابطين، لا سيما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتحصل على أي نقطة بين فرق دوري الدرجة الثانية.