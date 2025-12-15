أعلنت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد اليوم (الإثنين) انفصالها رسمياً عن زوجها الضابط الأردني السابق عامر ركاد السردي، بعد زواج دام 6 سنوات، في خطوة جاءت على خلفية سرقة أموالها التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأثارت موجة واسعة من الجدل.

وكشفت نجاح المساعيد انفصالها عن السردي عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام، حيث كتبت: «الحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب، وإن زل اللسان. تم بحمد الله ورعايته انفصالي عن زوجي بعد 6 سنوات من الزواج. أسأل الله أن يوفقني ويكتب لي الخير أينما كنت».

سرقة بالملايين

وتعود بداية الأزمة بين نجاح المساعيد والسردي إلى 19 أكتوبر الماضي، حين ظهرت نجاح في مقطع فيديو أعلنت فيه تعرضها لسرقة مبلغ ضخم قدره 5 ملايين درهم إماراتي من داخل منزلها في الأردن.

وفي حينها، امتنعت نجاح المساعيد عن ذكر اسم السارق، مُكتفية بالإشارة إلى أنها تعرضت لـ«غدر من شخص مقرّب»، مؤكدةً أن القضية لم تكن مجرد خسارة مالية، بل صدمة إنسانية وخيانة غير متوقعة.

وبعد أقل من 48 ساعة، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني إلقاء القبض على زوجها عامر ركاد السردي، بعد تحديد مكان اختبائه، ليتحوّل الملف إلى قضية قانونية رسمية.

وأوضحت نجاح لاحقاً أن القضية أُحيلت إلى المحكمة المختصة في العاصمة عمّان، مُشيرة إلى أنها تمكنت من استرداد جزء كبير من المبلغ، وقدره 2 مليون و900 ألف درهم إماراتي. أما المبلغ المتبقي فأكدت أنه لا يزال قيد المتابعة القانونية، مُعربةً عن ثقتها الكاملة بعودة حقها، قائلة: «حقّي راح يرجع إن شاء الله».

زواج وانفصال

وارتبطت نجاح المساعيد سابقاً برجل الأعمال الليبي وليد سليمان، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين هما جاسر وسلوان. وخلال تلك المرحلة، ابتعدت عن الساحة الإعلامية والشعرية لتتفرغ لحياتها الأسرية، قبل أن ينتهي ذلك الزواج بالانفصال.

ولاحقاً، ارتبطت بزوجها الثاني الضابط الأردني عامر ركاد السردي، إلا أن زواجهما انتهى رسمياً بعد الأزمة الأخيرة.