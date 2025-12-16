إعادة قراءة الخط العربي في جدة التاريخية

تواصل الفنون التقليدية رحلتها في التفاعل مع الحاضر والمستقبل، إذ أطلقت مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي النسخة الثانية من برنامج إقامة دار القلم، لتكون مساحة إبداعية للفنانين والخطاطين لاستكشاف فن الخط العربي وإعادة قراءته في سياق معاصر. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات وزارة الثقافة ويهدف إلى تعزيز الحوار الفني والتجريب، مع التركيز على تطورات هذا الفن العريق وابتكاراته الحديثة.

ويمتد برنامج الإقامة على مدى ثمانية أسابيع في جدة التاريخية، بمشاركة 10 فنانين وخطاطين سعوديين ودوليين، يعملون على مشاريع فردية وتعاونية ضمن بيئة فنية محفزة، تُختتم بفعالية المرسم المفتوح التي تتيح للجمهور متابعة نتاج المشاركين وتجاربهم الإبداعية.

ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل دراسة الأصول التقليدية للخط العربي والفنون المصاحبة له، واستكشاف الممارسات المعاصرة وتطوراته، إلى جانب استشراف آفاق الابتكار المستقبلي في هذا المجال.

كما يشارك الفنانون في ورش عمل متقدمة، وجلسات نقدية، ولقاءات إرشادية فردية، وجولات ثقافية وزيارات ميدانية لمراسم الفنانين والخبراء المحليين، لتعزيز التبادل المعرفي وتوسيع التجربة البحثية والفنية.

وتم اختيار المشاركين وفق معايير دقيقة تشمل السيرة الفنية، ودوافع التقديم، وأهمية المشروع المقترح، إضافة إلى تفاعل المتقدم مع مفاهيم الابتكار والسياق المحلي. وتضم قائمة الفنانين المشاركين أسماء بارزة، إلى جانب فنانين من مدارس وتجارب متنوعة، ما يعكس تنوع الرؤى والأساليب في بناء مشهد خطي معاصر.