دينا الشربيني: أركز على عملي ولا أرد على الشائعات

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تتردد حولها من وقت لآخر، وآخرها ما أثير بشأن ارتباطها بفنان مصري، مؤكدة أنها تتعامل مع الأمر بهدوء ودون ضجيج.

التركيز على العمل

وأوضحت دينا الشربيني في تصريحات إذاعية أنها لا تميل إلى تأكيد أو نفي ما يتداول، معتبرة أن نجاحها الفني هو الرد الحقيقي على أي حديث، لذلك تفضل توجيه طاقتها بالكامل إلى عملها بدلًا من الانخراط في الجدل.



احترام النقد

كما أشارت إلى أنها تتقبل النقد المرتبط بأدائها الفني وتحترم آراء الجمهور، لكنها لا تفضل الظهور الإعلامي المكثف أو التفاعل الدائم عبر مواقع التواصل، مفضلة العودة إلى حياتها الطبيعية بعد انتهاء التصوير.

دعم العائلة والجمهور

وأكدت في ختام حديثها أنها تتجنب التعليقات السلبية حفاظًا على حالتها النفسية، مشددة على أن دعم أسرتها والمقربين منها، إلى جانب جمهورها والنقاد الذين تثق بهم، يمثل لها الدافع الأكبر للاستمرار والنجاح.

أحدث أعمالها في رمضان 2026

يشار إلى أن دينا الشربيني تنافس بموسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل «اتنين غيرنا» رفقة آسر ياسين، وعدد من الفنانين وهم فدوى عابد، نور إيهاب، هنادي مهنا، ناردين فرج، وأحمد حسن وآخرون، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج سعدي جوهر.