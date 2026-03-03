نيللي كريم لـ«عكاظ»: استلهمت دوري في «علي قد الحب» من المصممة عزة فهمي

قالت الفنانة المصرية نيللي كريم إن مسلسلها الرمضاني «على قد الحب» أعجبها منذ قراءة أولى الحلقات، ولفتت إلى أنه عمل درامي عميق لا يسير بوتيرة واحدة، حيث يحتوي على 30 حلقة تشهد تحولات مستمرة في حياة كل الشخصيات وهذا ما يضفي على الأحداث ثقلًا دراميًا.

معالجة القضايا اليومية

وأضافت نيللي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن المسلسل يعالج قضايا تمس الحياة اليومية من الواقع، مثل الصداقة والعائلة والحب، بالإضافة إلى الصراعات النفسية الناتجة عن تجارب الطفولة.

وأوضحت أن يسلط العمل الضوء على فكرة أن ما يراه الناس من الخارج قد لا يعكس حقيقة ما بداخل الشخص، وأن الحكم السريع على الآخرين قد يكون ظالمًا.



استلهام شخصية المجوهرات

وبشأن تحضيرات الشخصية، ردت نيللي كريم أنها استوحت الكثير من شخصية عملها من عالم تصميم المجوهرات، مستلهمة من المصممة عزة فهمي التي تعجب بأسلوبها المهني وارتباطها بالتراث المصري والعربي، محاولة نقل هذا الحس بالفن والهوية إلى الشخصية.



التدريب العملي

وتابعت نيللي كريم أنها تعلمت أساسيات صناعة المجوهرات والمصطلحات الخاصة بها، مؤكدة أن هذا الاحتكاك منحها إحساسًا أقرب بالشخصية ورفع من صدقية الأداء أمام الكاميرا.

صناع وفريق العمل

ويجمع مسلسل «على قد الحب» إلى جانب نيللي كريم كلا من شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم وآخرين.