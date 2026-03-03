في تحول غير متوقع، كشف «البلوغر» المصري الشهير محمد شاكر المعروف باسم «شاكر محظور» عن سر رحيله من وزارة الداخلية إلى عالم «السوشال ميديا»، مؤكداً أن القرار لم يكن قسرياً، بل جاء طواعية بدافع المال والشهرة.

وقال محمد شاكر أمام النيابة: «كنت أعرف أن فلوس السوشال ميديا حلوة»، مشيراً إلى أن أصدقاءه أول من شجعه على تجربة نشر المحتوى الرقمي، بعد أن لاحظوا تفاعله على صفحته في «إنستغرام»، التي كانت تضم نحو 40 ألف متابع.

وبدأ الضابط السابق رحلته بنشر صور عادية، ثم انتقل إلى تطبيق «كلاب هاوس» لتقديم محتوى صوتي كوميدي، قبل أن يحقق الانفجار الأكبر على منصة «تيك توك» في 2023، محققاً أرباحاً طائلة ومتابعة جماهيرية ضخمة.

لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود؛ فشاكر يواجه حالياً أحكاماً قضائية متعددة، تشمل السجن سنتين وتغريم 100 ألف جنيه بتهم نشر محتوى خادش للحياء، إضافة إلى محاكمة جنائية بتهم حيازة مخدرات وسلاح غير مرخص وغسل أموال تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار.

يذكر أن التحقيقات كشفت كيف تحول محمد شاكر من موظف حكومي ملتزم إلى شخصية مثيرة للجدل على وسائل التواصل، معترفاً بأن اختياره للسوشال ميديا كان رهاناً على المكاسب المالية أكثر من الفن أو الإبداع.