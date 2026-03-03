توفي رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي، زوج الفنانة نور اللبنانية، مساء أمس (الإثنين)، بحسب ما أعلن شقيقه بول أنطاكي في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، ناعيًا شقيقه بكلمات مؤثرة.

تفاصيل العزاء

وأشار بول أنطاكي إلى أن مراسم العزاء ستقام في كنيسة القديس كيرلس بمنطقة كوربا في مصر الجديدة، وذلك ظهر الخميس 5 مارس، على أن يبدأ استقبال المعزين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً داخل الكنيسة نفسها.



الفنانة اللبنانية نور

نعي النجوم

ومن جانبه، حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم النعي في زوج نور اللبنانية وعلى رأسهم المخرج محمد سامى الذي نشر عبر «إنستغرام»: «إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة رجل الأعمال يوسف أنطاكي زوج الفنانة نور، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».



الفنانة اللبنانية نور

معلومات عن زوج الفنانة نور اللبنانية

يذكر أن تزوجت نور بيوسف أنطاكي عام 2008، وأثمر زواجهما عن طفلين، ليوناردو وليديا، فيما عرفت الفنانة بحرصها الدائم على إبعاد حياتها العائلية عن الإعلام، مفضلة الحفاظ على خصوصيتها بعيدًا عن الأضواء.

آخر أعمال نور اللبنانية

وكان آخر أعمال نور مشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل «جودر»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2025، وقدم بطولته الفنان المصري ياسر جلال وحقق حينها العمل نجاحاً كبيراً بين الأعمال التي نافسها خلال الموسم الرمضاني.